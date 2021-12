Mara Venier non dimentica l’amico scomparso: il ricordo commuove il web (Di sabato 11 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mara Venier si appresta a condurre la serata Telethon. Ancora oggi non dimentica l’amico scomparso che presentava l’importante appuntamento Dal 12 al 19 dicembre 2021 ritorna in televisione la Maratona per sostenere la Fondazione Telethon. Siamo arrivati al trentaduesimo anno di fila. A Mara Venier l’onore di aprire la prima serata della campagna che per l’occasione si chiamerà Festa di Leggi su youmovies (Di sabato 11 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si appresta a condurre la serata Telethon. Ancora oggi nonche presentava l’importante appuntamento Dal 12 al 19 dicembre 2021 ritorna in televisione latona per sostenere la Fondazione Telethon. Siamo arrivati al trentaduesimo anno di fila. Al’onore di aprire la prima serata della campagna che per l’occasione si chiamerà Festa di

Advertising

Raiofficialnews : ?? #FestaDiNatale - Una serata per @Telethonitalia, domenica #12dicembre alle 20.35 su @RaiUno e @RaiPlay con Mara V… - EffecomeF : RT @Raiofficialnews: ?? #FestaDiNatale - Una serata per @Telethonitalia, domenica #12dicembre alle 20.35 su @RaiUno e @RaiPlay con Mara Veni… - UILDMnazionale : TUTTI SITONIZZATI! ?? Domani inizia la Maratona di @Telethonitalia DOMENICA 12 DICEMBRE > Marco Rasconi, presidente… - michelelavieri1 : RT @Raiofficialnews: ?? #FestaDiNatale - Una serata per @Telethonitalia, domenica #12dicembre alle 20.35 su @RaiUno e @RaiPlay con Mara Veni… - Emycaiazzo22 : RT @Raiofficialnews: ?? #FestaDiNatale - Una serata per @Telethonitalia, domenica #12dicembre alle 20.35 su @RaiUno e @RaiPlay con Mara Veni… -