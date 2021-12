F1, Yuki Tsunoda: “Mi è spiaciuto per i track limits in Q3, ho ritrovato la mia fiducia” (Di sabato 11 dicembre 2021) Yuki Tsunoda regala spettacolo durante le qualifiche del Gran Premio d’Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale F1 2021. Il giapponese di AlphaTauri completa all’ottavo posto la sessione odierna, una performance che gli permetterà domani di scattare alle spalle del monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Il rookie of the year della F2 2020 ha siglato per qualche minuto il terzo tempo provvisorio dopo il primo tentativo della Q3. Tutto è stato modificato nelle fasi seguenti in seguito ad un abuso dei limiti della pista all’uscita dell’ultima curva. Il compagno di box del francese Pierre Gasly ha affermato ai microfoni della propria squadra: “Finora è stato un buon weekend ma, oggi sono un po’ frustrato. Mi è spiaciuto per i track limits in Q3, il mio era stato un buon giro anche senza scia. Durante questo fine ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021)regala spettacolo durante le qualifiche del Gran Premio d’Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale F1 2021. Il giapponese di AlphaTauri completa all’ottavo posto la sessione odierna, una performance che gli permetterà domani di scattare alle spalle del monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Il rookie of the year della F2 2020 ha siglato per qualche minuto il terzo tempo provvisorio dopo il primo tentativo della Q3. Tutto è stato modificato nelle fasi seguenti in seguito ad un abuso dei limiti della pista all’uscita dell’ultima curva. Il compagno di box del francese Pierre Gasly ha affermato ai microfoni della propria squadra: “Finora è stato un buon weekend ma, oggi sono un po’ frustrato. Mi èper iin Q3, il mio era stato un buon giro anche senza scia. Durante questo fine ...

