F1 su TV8, GP Abu Dhabi 2021: orari, programma qualifiche, diretta gratis, streaming (Di sabato 11 dicembre 2021) Oggi, sabato 11 dicembre, nell’autodromo di Yas Marina andrà in scena l’ultima sessione di qualifiche della stagione 2021, ovverosia quella che stabilirà la griglia di partenza del Gran Premio di Abu Dhabi, atto conclusivo del Mondiale 2021. Niente esperimenti, lo schieramento della gara decisiva di questa annata agonistica sarà determinato tramite il miglior tempo sul giro secco secondo l’abituale format di qualifiche divise in tre fasi (Q1, Q2, Q3), con le cinque monoposto più lente eliminate sia al termine del primo che del secondo step, in maniera da lasciare dieci piloti a lottare per la pole position. A proposito di pole position, nel 2021 abbiamo avuto cinque capaci di ottenerne almeno una. Max Verstappen si è già assicurato da tempo il platonico trofeo dedicato all’uomo ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Oggi, sabato 11 dicembre, nell’autodromo di Yas Marina andrà in scena l’ultima sessione didella stagione, ovverosia quella che stabilirà la griglia di partenza del Gran Premio di Abu, atto conclusivo del Mondiale. Niente esperimenti, lo schieramento della gara decisiva di questa annata agonistica sarà determinato tramite il miglior tempo sul giro secco secondo l’abituale format didivise in tre fasi (Q1, Q2, Q3), con le cinque monoposto più lente eliminate sia al termine del primo che del secondo step, in maniera da lasciare dieci piloti a lottare per la pole position. A proposito di pole position, nelabbiamo avuto cinque capaci di ottenerne almeno una. Max Verstappen si è già assicurato da tempo il platonico trofeo dedicato all’uomo ...

