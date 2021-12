Covid, allarme Natale: balzo dei contagi e pronto soccorso in crisi (Di sabato 11 dicembre 2021) Cresce l’allerta per la quarta ondata di Covid in Italia. Si è superata la soglia dei 20mila nuovi positivi al virus in 24 ore: non accadeva dallo scorso 3 aprile. I decessi sono stati 118, un triste record che non si raggiungeva dallo scorso 28 maggio. Sale anche l’incidenza, con 176 casi per 100mila abitanti, mentre resta stabile l’indice Rt nazionale che si attesta a 1,18. In aumento i ricoveri e l’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive. E mentre l’84,9% della popolazione con più di 12 anni, pari a 45,8 milioni di persone, ha completato il ciclo vaccinale, da giovedì 16 dicembre via libera alla vaccinazione dei bambini fra i 5 e gli 11 anni. Saltano i ricoveri non Covid A trainare l’epidemia è ancora la variante Delta, mentre sono 26 i casi di Omicron segnalati. In buona sostanza, dal Friuli al Trentino, dall’Umbria al Molise, in Lazio, ... Leggi su velvetmag (Di sabato 11 dicembre 2021) Cresce l’allerta per la quarta ondata diin Italia. Si è superata la soglia dei 20mila nuovi positivi al virus in 24 ore: non accadeva dallo scorso 3 aprile. I decessi sono stati 118, un triste record che non si raggiungeva dallo scorso 28 maggio. Sale anche l’incidenza, con 176 casi per 100mila abitanti, mentre resta stabile l’indice Rt nazionale che si attesta a 1,18. In aumento i ricoveri e l’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive. E mentre l’84,9% della popolazione con più di 12 anni, pari a 45,8 milioni di persone, ha completato il ciclo vaccinale, da giovedì 16 dicembre via libera alla vaccinazione dei bambini fra i 5 e gli 11 anni. Saltano i ricoveri nonA trainare l’epidemia è ancora la variante Delta, mentre sono 26 i casi di Omicron segnalati. In buona sostanza, dal Friuli al Trentino, dall’Umbria al Molise, in Lazio, ...

Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - Adnkronos : Variante #Omicron, è allarme ospedali in Gran Bretagna: rischio 5.000 ricoveri al giorno. #covid - Open_gol : Allarme sui vigili No vax al Comune di Roma - SorryNs : RT @dottorbarbieri: Sospendere i vigili senza #supergreenpass che devono fare i controlli del #greenpass? UNA OPZIONE IN PIÙ! eheh https… - cala_l_asso : RT @dottorbarbieri: Sospendere i vigili senza #supergreenpass che devono fare i controlli del #greenpass? UNA OPZIONE IN PIÙ! eheh https… -