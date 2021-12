Un miliardo contro il caro-bollette

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il governo interviene per calmierare i prezzi: fino a 3,8 miliardi per il 2022. Decreto del consiglio dei Ministri per «liberare» risorse da destinare al fondo

Il governo rafforza la dotegli aumenti dei prezzi di luce e gas: stanziati in tutto 3,8 miliardi per il primo trimestre 2022 di CLAUDIA MARIN...5 miliardi per la decontribuzione in favore dei redditi inferiori a 35 mila euro, mentre gran parte del resto (un, appunto) verrà impiegatoil caro bollette. Questosi ...Benissimo i marchi italiani nella classifica dei produttori di yacht oltre i 24 metri stilata ogni anno da Boat International ...Un altro miliardo sul piatto, tanto da portare la dotazione complessiva a quota 3,8 miliardi. Il governo, come promesso, si è mosso per mettere un freno all’annunciato caro bollette ...