Risarcire le aziende colpite dal Golden power? La proposta Giorgetti (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il governo Draghi sta pensando di offrire risarcimenti alle aziende colpite dall'esercizio dei poteri speciali. Lo rivela l'agenzia Reuters, che cita due fonti dell'esecutivo italiano. Obiettivo: ridurre il rischio di contenziosi legali. La proposta, che deve ancora essere ultimata, è stata presentata dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Dal 2012, da quando cioè la legge italiana prevede la possibilità per il governo di utilizzare i poteri speciali per bloccare o delimitare la cessione di un'azienda ritenuta strategica per il Paese in settori come per esempio le telecomunicazioni o l'energia, è stato posto il veto in cinque casi. Quattro di questi riguardavano offerte cinesi. Il governo più attivo da questo punto di vista è senza dubbio quello guidato da Mario Draghi, in carica da soli dieci mesi, ...

