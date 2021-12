Non richiamate il numero 89343457: gira di nuovo la truffa via SMS (Di venerdì 10 dicembre 2021) Giungono segnalazioni da parte di utenti che stanno ricevendo un SMS, tramite il quale vengono invitati esplicitamente a richiamare il numero 89343457. Si tratta a tutti gli effetti di una truffa, che non a caso abbiamo analizzato già in passato sul nostro magazine. La prima ondata di messaggi, infatti, risale al mese di settembre, ma oggi 10 dicembre dobbiamo tenere necessariamente gli occhi aperti. Magari avvisando persone a noi vicine affinché coloro che hanno meno dimestichezza con queste vicende non ci caschino. Attenzione all’SMS “Ciao ho provato a chiamarti, richiamami al 89343457 baci” Provando a scendere maggiormente in dettagli, occorre fare molta attenzione ad un messaggio specifico. Esattamente come avvenuto tre mesi fa, l’SMS incriminato riporta il testo seguente: “Ciao ho provato a chiamarti, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Giungono segnalazioni da parte di utenti che stanno ricevendo un SMS, tramite il quale vengono invitati esplicitamente a richiamare il. Si tratta a tutti gli effetti di una, che non a caso abbiamo analizzato già in passato sul nostro magazine. La prima ondata di messaggi, infatti, risale al mese di settembre, ma oggi 10 dicembre dobbiamo tenere necessariamente gli occhi aperti. Magari avvisando persone a noi vicine affinché coloro che hanno meno dimestichezza con queste vicende non ci caschino. Attenzione all’SMS “Ciao ho provato a chiamarti, richiamami albaci” Provando a scendere maggiormente in dettagli, occorre fare molta attenzione ad un messaggio specifico. Esattamente come avvenuto tre mesi fa, l’SMS incriminato riporta il testo seguente: “Ciao ho provato a chiamarti, ...

Advertising

nonnogiannino : #ilunatici roberto mi sentii? sono rimasto male, stasera mi avete fatto parlare poco, perchè non mi richiamate? ciao cari - simonaf04 : cioè ok porella per il ginocchio, però poi non è giusto nei confronti degli altri, a sto punto fatela uscire e la r… - GiorgioCameran1 : @HuffPostItalia Richiamate quelli non vaccinati! Coglioni! - Lucacec71 : @Will17379050 @princess211110 @intelsgabuz @barbarab1974 Non hanno violato nessuna norma con nessuno, visto che il… - PierluigiPugli1 : @faberskj @alei1004 Non c'è stata nessuna fuga. Le intercettazioni sono richiamate nei decreti di sequestro che sono atti pubblici -