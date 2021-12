Mercato Juventus | Kean e non solo | il Psg “regala” un altro attaccante

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Laè sempre alla ricerca di un; l’aiuto potrebbe arrivare da Parigi dove il PSG è pronto a cedere il suo centravanti. PSG (Getty Images)La, neldi gennaio, vuole provare a risolvere i due problemi principali di questi primi mesi di stagione: centrocampo e attacco. Se in mezzo al campo, la società sembra voler fare di tutto per prendere Zakaria, la situazione del centravanti è più complessa. Il sogno per rinforzare il reparto offensivo, Dusan Vlahovic, sembra destinato a rimanere tale; la Fiorentina vuole non meno di settanta milioni di euro, cifra fuori dalla portata delle casse bianconere. Tante le alternative al capocannoniere della Fiorentina, da Cavani a Depay passando per Scamacca. L’ex Napoli non convince a causa di una carta d’identità che dice trentaquattro anni, l’olandese ...

Advertising

romeoagresti : L’incontro di oggi tra la #Juventus e l’entourage di #Ramsey è servito per valutare la situazione e, soprattutto, i… - yutomanga : Occhio alla pista Icardi e ad un possibile prestito alla Juventus nel mercato invernale. [Romeo Agresti - Juventibu… - MondoBN : MERCATO, Una squadra spagnola su Alvarez - juveobsessed : Mercato di gennaio della Juventus: ritorno di Douglas Costa. Buon proseguimento di serata - gilnar76 : Mercato Juve: occasione Martial? «Vuole lasciare il Manchester United» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus

Juventus News 24

... un ammontare pari a oltre il 60% della sua capitalizzazione di. Ieri il titolo ha ... Fuori dal paniere principale lacambia passo nel finale e chiude in rialzo dello 0,58%, nell'ultimo ......11% a 0,44 euro), e Unicredit (+0,59%) in unche continua a premiare il piano, con target e ... Fuori dal paniere principale ha recuperato nel finale la(+0,58% a 0,41 euro) nell'ultimo ...L'ex difensore sull'attaccante del Sassuolo: "È una prima punta forte, completa sul piano fisico e quello tecnico" ...Secondo le indiscrezioni la punta ex Santos potrebbe lasciare i bianconeri in prestito a gennaio, per trovare più spazio in un club di Serie A. Ma Allegri ha negato questa opzione. "In questo momento ...