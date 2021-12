Green Pass, in arrivo revoca per i soggetti positivi al Covid: la decisione del Ministero della Salute (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Ministero della Salute ha annunciato un provvedimento per coloro che risultano positivi al Covid ma anche in possesso di Green Pass. In particolare, sarebbe al lavoro una revoca temporanea della certificazione. Ecco come potrebbe funzionare questo sistema. Green Pass se si è positivi al Covid: la soluzione del Ministero Al momento, la app VerificaC19 non dispone di strumenti per “bloccare” la validità del Green Pass di una persona che abbia contratto il Covid. I soggetti positivi ma in possesso di certificazione, ottenuta anche a seguito del completamento del ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ilha annunciato un provvedimento per coloro che risultanoalma anche in possesso di. In particolare, sarebbe al lavoro unatemporaneacertificazione. Ecco come potrebbe funzionare questo sistema.se si èal: la soluzione delAl momento, la app VerificaC19 non dispone di strumenti per “bloccare” la validità deldi una persona che abbia contratto il. Ima in possesso di certificazione, ottenuta anche a seguito del completamento del ...

