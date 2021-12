GP Abu Dhabi, Masi avverte: “niente scorrettezze” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il GP di Abu Dhabi per Hamilton e Verstappen è iniziato con una letterina di Michael Masi. Il direttore di gara, nell’occhio del ciclone per i fatti di Jeddah, ha avvertito i due pretendenti al titolo che per la corsa finale della stagione applicherà la politica della tolleranza zero: qualunque manovra scorretta sarà duramente sanzionata. A Yas Marina, Lewis e Max arrivano a pari punti, con le stesse possibilità di vincere il mondiale. La tensione però è altissima, specie dopo le mosse sotto la cintura viste in Arabia Saudita. Michael Masi: il retroscena della trattativa GP Abu Dhabi: Masi tolleranza zero contro le manovre stile Jeddah? Il caso nasce dopo che il direttore di gara ha pubblicato la consueta nota informativa che i piloti ricevono prima di un GP. Nella nota si legge che la FIA ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il GP di Abuper Hamilton e Verstappen è iniziato con una letterina di Michael. Il direttore di gara, nell’occhio del ciclone per i fatti di Jeddah, ha avvertito i due pretendenti al titolo che per la corsa finale della stagione applicherà la politica della tolleranza zero: qualunque manovra scorretta sarà duramente sanzionata. A Yas Marina, Lewis e Max arrivano a pari punti, con le stesse possibilità di vincere il mondiale. La tensione però è altissima, specie dopo le mosse sotto la cintura viste in Arabia Saudita. Michael: il retroscena della trattativa GP Abutolleranza zero contro le manovre stile Jeddah? Il caso nasce dopo che il direttore di gara ha pubblicato la consueta nota informativa che i piloti ricevono prima di un GP. Nella nota si legge che la FIA ...

