Gf Vip 6, Delia Duran choc: le foto dei baci con un altro uomo! (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nuova mossa di Delia Duran! Mentre il rapporto tra il marito Alex Belli e Soleil Sorge, all'interno della Casa del Gf Vip 6, si fa sempre più intenso, la Duran, che qualche giorno fa aveva annunciato la sua intenzione di tornare nel suo paese e allontanarsi da tutto e tutti, è stata parazzata in atteggiamenti inequivocabili con un altro uomo! Il protale Whoopse in esclusiva pubblica le immagini di Delia e quest'uomo misterioso sorpresi a scambiarsi baci ed effusioni in un noto ristorante di Milano. Come la prenderà Alex? L'articolo proviene da Isa e Chia.

