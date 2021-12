Calciomercato Milan | Caldara è tornato al top | può essere il sostituto di Kjaer

(Di venerdì 10 dicembre 2021): i rossoneri cercano ildell’infortunatoe il rientro dipotrebbela soluzione Ilè a caccia deldi Simon, quest’ultimo fermo ai box per i prossimi sei mesi. Non sarà facile per Paolo Maldini e Frederic Massara trovare un difensore all’altezza della situazione, senza spendere qualche milione di euro. Sono tanti i nomi sul taccuino: da Milenkovic a Bremer sino a Botman e Luiz Felipe, tutti a prezzi tra i 15 e i 25 milioni di euro. Ci sarebbe però una soluzione low cost. Stando a quanto riporta l’edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Mattia, attualmente in prestito al Venezia, sta facendo molto bene con il club ...

Advertising

Gazzetta_it : Luiz Henrique, una freccia per il #Milan. E il vice Kjaer sarà un giovane - Gazzetta_it : Milan, primato e mercato: stretta per il difensore, e c’è una pista che porta a Jovic #calciomercato - Gazzetta_it : Milan, avanti su Milenkovic e Luiz Felipe. Ma è solo l’inizio del casting... #calciomercato - PianetaMilan : .@TommasoTurci (@DAZN_IT) a @RadioRossonera: '@acmilan, #Bremer è da prendere. Scambio con #Pobega? Sì' | #VIDEO -… - junews24com : Milan a caccia del sostituto di Kjaer: Maldini pensa anche all'ex Juventus - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Come raccontato su.it, l'interessamento del club meneghino per Scamacca è invece di ... Ecco perché Marotta si starebbe già muovendo per anticipare la concorrenza die Juventus, non ...L'attaccante uruguaiano che tanto piace a, Inter e Juve è il grande obiettivo del fondo Pif. La scorsa settimana è andato in scena un summit con il Benfica, il prezzo si aggira sui 50 milioni ...CHAMPIONS LEAGUE - L'Italia porta soltanto Juventus e Inter agli ottavi di finale: Milan e Atalanta salutano la competizione, tra rimpianti e prove negative.LEGGI ANCHE: Juventus, il club inglese pronto all’offerta per l’attaccante bianconero; Calciomercato Juventus, bomber in arrivo: colpo da 30 milioni; Juventus, occhio al Barca ...