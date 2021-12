Volley, Mondiale per club: Trento esordio ok, battuto il Foolad Sirjan in tre set (Di giovedì 9 dicembre 2021) C’è l’esordio perfetto per Trento che vince al debutto del Mondiale per club in Brasile, in tre set nella sfida contro gli iraniani del Foolad Sirjan, campioni d’Asia. A Betim Michieletto e compagni si impongono in modo netto con un 3-0 (25-18; 25-22; 25-19) che proietta i gialloblù in testa alla Pool B con il Sada Cruzeiro e che vale già il pass per la semifinale di sabato. Il match di venerdì a mezzanotte e mezza contro i padroni di casa brasiliani sarà necessario quindi solo per assegnare la prima posizione finale. Grandi prestazioni per Daniele Lavia ed Alessandro Michieletto (migliori realizzatori a quota 15). Proprio il 2001 di Desenzano del Garda parte subito forte con due ace in fila, gli iraniani provano a tenere il passo ma Trento riesce a toccare anche un ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) C’è l’perfetto perche vince al debutto delperin Brasile, in tre set nella sfida contro gli iraniani del, campioni d’Asia. A Betim Michieletto e compagni si impongono in modo netto con un 3-0 (25-18; 25-22; 25-19) che proietta i gialloblù in testa alla Pool B con il Sada Cruzeiro e che vale già il pass per la semifinale di sabato. Il match di venerdì a mezzanotte e mezza contro i padroni di casa brasiliani sarà necessario quindi solo per assegnare la prima posizione finale. Grandi prestazioni per Daniele Lavia ed Alessandro Michieletto (migliori realizzatori a quota 15). Proprio il 2001 di Desenzano del Garda parte subito forte con due ace in fila, gli iraniani provano a tenere il passo mariesce a toccare anche un ...

