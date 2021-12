Vincenzo Trimarco | il salernitano a Masterchef

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 9 dicembre 2021) I programmi di cucina in tv sembrano piacere molto al pubblico italiano. Prova ne è un autentico proliferare negli ultimi anni su tutte le reti televisive, da quelle pubbliche a quelle private, con un’autentica esplosione dei reality show, teatri di una competizione tra chef professionisti od aspiranti tali. Le trasmissioni culinarie, sull’onda dei format promananti dall’estero, hanno preso stabilmente piede nell’etere televisivo nostrano per cui tra “I menù di Benedetta” su la 7, “La prova del cuoco” su Raiuno, “Alessandro Borghese- 4 Ristoranti” su Sky, “Cortesie per gli ospiti” su Real Time, “Cucine da incubo” su TV8, “Fatto in casa per voi” su Food Network, “Bake off Italia” sulla piattaforma Discovery +, gli spettatori italiani hanno a disposizione una vastissima gamma di opzioni per imparare menù, piatti, ricette, cocktail etc, cosa che ha fatto anche storcere il naso a qualche ...