Very Peri è il colore Pantone per il 2022: qual è il suo significato (Di giovedì 9 dicembre 2021) Pantone, azienda statunitense impegnata nello studio e nella classificazione dei colori, ha fatto la sua scelta: il Color of the Year 2022 è Very Peri. Si tratta di un mix tra le sfumatura di blu e viola, che formano una tonalità definita come “Una dinamica tonalità blu pervinca con un vivificante sottotono rosso violaceo fonde la fedeltà e la costanza del blu con l’energia e l’eccitazione del rosso“. Un colore che, secondo Pantone, riflette la trasformazione che il mondo sta subendo a causa del difficile Periodo che l’intera umanità sta attraversando nella lotta contro la pandemia: “Viviamo in tempi di trasformazione. Pantone 17-3938 Very Peri è un simbolo dello zeitgeist globale del momento e della transizione che ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 9 dicembre 2021), azienda statunitense impegnata nello studio e nella classificazione dei colori, ha fatto la sua scelta: il Color of the Year. Si tratta di un mix tra le sfumatura di blu e viola, che formano una tonalità definita come “Una dinamica tonalità blu pervinca con un vivificante sottotono rosso violaceo fonde la fedeltà e la costanza del blu con l’energia e l’eccitazione del rosso“. Unche, secondo, riflette la trasformazione che il mondo sta subendo a causa del difficileodo che l’intera umanità sta attraversando nella lotta contro la pandemia: “Viviamo in tempi di trasformazione.17-3938è un simbolo dello zeitgeist globale del momento e della transizione che ...

