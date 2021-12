Variante Omicron | Ciccozzi | “Più contagiosa ma meno letale | stiamo tranquilli”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Sulla“stanno arrivando buone notizie: è piùrispetto alla Delta ma, anche dai primi dati che arrivano dal Sudafrica, èe i sintomi sono modesti”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Massimo, responsabile dell’unità di Statistica medica ed Epidemiologia della facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma. “Tutte le mutazioni che abbiamo visto sulla proteina ‘Spike’ ci dicono che questo virus sta compiendo i primi passi per un vero adattamento sull’uomo – aggiunge– e anche questa è una buona notizia. Tutti avevano detto chepoteva essere unapericolosa e ora sono tornati indietro. Dai primi dati, ancora non definitivi, pare che anche il vaccino ...

Ne siamo quasi fuori, larimescola un po' le carte, vediamo come si procede con le prime e con le terze dosi". "Abbiamo cercato di anticipare gli scenari nel nostro Paese. L'..."In Gran Bretagna ci potrebbero essere circa un milione di casientro un mese". Così, ai microfoni di Sky News, il Ministro della Salute britannico, Saijd Javid. Contro la nuova, ...Sono in arrivo anticorpi monoclonali per uso domiciliare e antivirali specifici. Studio italiano: efficace gestione domiciliare con terapia precoce ...Mentre in Italia, da qualche settimana, è cominciata la campagna di vaccinazione con le terze dosi, Pfizer già parla della quarta dose.