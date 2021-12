Uomini e Donne: Nuovi Importanti Retroscena Su Andrea Nicole! (Di giovedì 9 dicembre 2021) Uomini e Donne: dopo il putiferio scatenato da Andrea Nicole, che si è avvicinata a Ciprian senza dirlo alla redazione, è intervenuto un amico della tronista per difenderla, svelando anche alcuni dettagli sulla trasmissione. Ecco tutti i dettagli! A Uomini e Donne, in una delle recenti registrazioni, Andrea Nicole ha fatto la sua scelta abbandonando il programma con Ciprian. In realtà, non si è trattato di un addio molto lineare dal momento che i due sono stati quasi costretti ad uscire insieme, dopo aver trascorso una notte di passione all’insaputa della redazione. Ora però un amico dell’ex tronista ha rivelato alcuni Retroscena sul programma. Ecco di che si tratta. Uomini e Donne: un amico di Andrea Nicole svela ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 9 dicembre 2021): dopo il putiferio scatenato daNicole, che si è avvicinata a Ciprian senza dirlo alla redazione, è intervenuto un amico della tronista per difenderla, svelando anche alcuni dettagli sulla trasmissione. Ecco tutti i dettagli! A, in una delle recenti registrazioni,Nicole ha fatto la sua scelta abbandonando il programma con Ciprian. In realtà, non si è trattato di un addio molto lineare dal momento che i due sono stati quasi costretti ad uscire insieme, dopo aver trascorso una notte di passione all’insaputa della redazione. Ora però un amico dell’ex tronista ha rivelato alcunisul programma. Ecco di che si tratta.: un amico diNicole svela ...

