MSF lancia un appello: "Sospendere ora i monopoli sui brevetti per i vaccini contro il Covid-19" (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nonostante oltre 100 paesi al mondo abbiano avallato la deroga agli accordi TRIPS per vaccini e trattamenti farmacologici per contrastare il virus, alcuni paesi si oppongono ancora ai nuovi negoziati internazionali The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPs), è un trattato internazionale L'articolo proviene da Consumatore.com.

