La pandemia rialza la testa E l’Europa ripiomba nel terrore Disastro in Germania dove si registrano ben 527 decessi Il Regno Unito si adegua e prepara il Pass vaccinale

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Natale è alle porte e la situazione dellanon promette nulla di buono. Alcuni Paesi infatti vivono in questi giorni l’ondata di SarsCov2 più difficile. E’ il caso della, che sta registrando il record di vittime per covid degli ultimi dieci mesi. Il Paese che è più in difficoltà, infatti, ha registrato 527nelle ultime 24 ore, il numero più alto dal 12 febbraio scorso. Il totale delle vittime arriva così a 104.047. Sta però decelerando il tasso di incidenza dei casi settimanali, calato da 432 a 427 contagi per 100mila abitanti. Sono 69mila i nuovi casi registrati dal Robert Koch-Institut. Il nuovo cancelliere Olaf Scholz (nella foto) ha intanto scelto come ministro della Salute il medico epidemiologo Karl Lauterbach che sarà chiamato a finalizzare l’obbligo di vaccinazione anti-Covid per tutto il personale ...