iZilove Foundation sostiene il Banco Alimentare del Lazio

(Di giovedì 9 dicembre 2021) (Adnkronos) - La Fondazione di Snaitechla realizzazione di un magazzino romano per la distribuzione degli alimenti alle persone in difficoltà economica. L'iniziativa è stata promossa direttamente dai dipendenti del Gruppo, nell'ambito del progetto “Share 4 Good”. Milano, 9 dicembre 2021 – Lotta alla povertàe agli sprechi; sostegno al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze di cibo: con questi obiettivi,, l'ente di Snaitech dedicato alle good causes, ha avviato una collaborazione con ildel, una onlus che ogni giorno recupera le eccedenze da molteplici donatori della filiera agroe che solo nel 2020 ha distribuito 5.700 tonnellate di alimenti a più di 100mila persone. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : iZilove Foundation

Adnkronos

È la 'Palestra dei Fighters', il progetto sostenuto da, l'ente di Snaitech dedicato alle good causes, attraverso la collaborazione con FightTheStroke. La 'Palestra dei ...Una nuova realtà è entrata nel mondo die di Snaitech. E non poteva non riferirsi allo sport e all'inclusione, perché sono questi i driver che spingono e animano maggiormente la onlus del Gruppo al fine di sostenere e ...La Fondazione di Snaitech sostiene la realizzazione di un magazzino romano per la distribuzione degli alimenti alle persone in difficoltà economica. L'iniziativ ...La Fondazione di Snaitech promuove la “Palestra dei Fighters”, uno spazio virtuale per l'allenamento sportivo e terapeutico di bambini e adulti con una disabili ...