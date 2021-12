Hong Kong: Jimmy Lai colpevole per veglia su Tienanmen (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il magnate dei media Jimmy Lai è tra i tre attivisti pro - democrazia di Hong Kong giudicati colpevoli per la partecipazione e l'incitamento all'adesione nel 2020 alla veglia "illegale" in ricordo dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il magnate dei mediaLai è tra i tre attivisti pro - democrazia digiudicati colpevoli per la partecipazione e l'incitamento all'adesione nel 2020 alla"illegale" in ricordo dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong Hong Kong, tre attivisti fra cui il magnate dei media Jimmy Lai condannati per la veglia per Tienanmen Tre figure di spicco del movimento pro - democrazia a Hong Kong, tra le quali il magnate dei media Jimmy Lai, sono state condannate per accuse legate alla veglia per il massacro di Tiananmen dello scorso anno. Jimmy Lai, che ha 74 anni, proprietario dell'...

?Hong Kong. Jimmy Lai e due attivisti condannati per veglia Tiananmen

