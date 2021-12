Gomorra, la clip dall'episodio 8: Ciro e i suoi all'assalto (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ciro è distrutto per quanto è successo ad Enzo e medita una vendetta esemplare. Nel frattempo, Genny decide di vendere la cocaina a metà prezzo per vincere la concorrenza. Come previsto, le piazze di ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 dicembre 2021)è distrutto per quanto è successo ad Enzo e medita una vendetta esemplare. Nel frattempo, Genny decide di vendere la cocaina a metà prezzo per vincere la concorrenza. Come previsto, le piazze di ...

