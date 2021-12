Coldplay, tutto sul leader Chris Martin: età, fidanzata, moglie, Dakota Johnson, Gwyneth Paltrow, figli, canzoni, patrimonio, Instagram (Di giovedì 9 dicembre 2021) Chris Martin, leader dei Coldplay, ha collezionato successi incredibili con le sue canzoni indimenticabili, vere e proprie icone della musica internazionale. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Spice Girls, Victoria Beckham oggi: com’è diventata Posh Spice? Età, marito, figli, altezza, capelli, foto, Instagram Chi è Chris Martin, il leader dei Coldplay? Chris Martin, voce, anima e leader dei... Leggi su donnapop (Di giovedì 9 dicembre 2021)dei, ha collezionato successi incredibili con le sueindimenticabili, vere e proprie icone della musica internazionale. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Spice Girls, Victoria Beckham oggi: com’è diventata Posh Spice? Età, marito,, altezza, capelli, foto,Chi è, ildei, voce, anima edei...

Advertising

FoolWhiteRabbit : Spero con tutto il cuore che i Coldplay cantino my universe - linda_p93 : Oggi è giovedì 9 dicembre, la sera della finale di XFactor. Ospiti: Coldplay e MÅNESKIN Tutto bene? Stiamo realizza… - zazoomblog : Chi vincerà X Factor 2021? Tutto sulla finale tra Coldplay e Maneskin - #vincerà #Factor #2021? #Tutto #sulla… - silviapisanoo : Semplice: I Coldplay fantastici super ospiti e tutto quanto. Bello si. Ma qui parliamo invece di una band italiana… - chjarsss : RT @_stuckonmendes_: Giovedì 9 Dicembre: - The ferragnez - un professore - finale di xfactor con i måneskin e i coldplay come ospiti M… -