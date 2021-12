Capelli e oroscopo 2022 | Jennifer Aniston ha un taglio per ogni segno zodiacale

Leggi su amica

(Di giovedì 9 dicembre 2021)consiglia di fare corrispondere queste due sfere della nostra vita. Soprattutto ora che mancano pochi giorni all’inizio del nuovo anno. Per questo, l’attrice americana, creatrice del brand di prodotti perLolavie, ha pensato di darci consigli di stile per il. In base all’. Per, mostra un, una piega o un hairlook perfetti. Con le motivazioni per cui seguire determinate pieghe e sforbiciate. E c’è da crederci. Visto che: Aquario) è da sempre la regina delperfetto. Il ...