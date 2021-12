Calcio: Trustee Salernitana, in corso valutazioni su offerte ricevute per rilevare club (Di giovedì 9 dicembre 2021) Salerno, 9 dic. (Adnkronos) - Per quanto riguarda la Salernitana "i Trustee rendono noto che sono in corso le opportune valutazioni delle offerte ricevute. Come previsto dal precedente comunicato stampa, i Trustee si riservano, entro il prossimo 15.12.2021, di assumere le relative determinazioni", spiegano in una nota. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Salerno, 9 dic. (Adnkronos) - Per quanto riguarda la"irendono noto che sono inle opportunedelle. Come previsto dal precedente comunicato stampa, isi riservano, entro il prossimo 15.12.2021, di assumere le relative determinazioni", spiegano in una nota.

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Trustee Salernitana, in corso valutazioni su offerte ricevute per rilevare club... - sportli26181512 : Salernitana, niente fumata bianca. Ma i Trustee: “Lavoriamo sulle offerte ricevute”: Salernitana, niente fumata bia… - Gazzetta_it : Salernitana, niente fumata bianca. Ma i Trustee: “Lavoriamo sulle offerte ricevute” - Luxgraph : Cessione Salernitana, i trustee in Figc: ancora nessuna decisione - anteprima24 : ** #Salernitana, oggi incontro tecnico dei trustee in Figc ** -