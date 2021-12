Allegri: «Abbiamo sbagliato troppi gol, bisogna migliorare» (Di giovedì 9 dicembre 2021) “E’ una bella serata per il risultato, la partita è stata buona ma dopo Abbiamo sbagliato troppi gol. Su questo dobbiamo migliorare, bisogna essere più cattivi e più cinici quando siamo davanti al portiere”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Malmoe (1-0). “Volevo verificare la condizione di tutti, stasera hanno dato una buona risposta, da Rugani a Perin ad Arthur, siamo riusciti a sbloccare la partita ma poi Abbiamo sbagliato diverse volte il secondo gol – ha aggiunto il tecnico bianconero proiettandosi su campionato – Ho detto ai ragazzi che bisogna migliorare perché sabato ci aspetta una partita molto difficile. Venezia è un campo complicato, ... Leggi su footdata (Di giovedì 9 dicembre 2021) “E’ una bella serata per il risultato, la partita è stata buona ma dopogol. Su questo dobbiamoessere più cattivi e più cinici quando siamo davanti al portiere”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimilianoai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Malmoe (1-0). “Volevo verificare la condizione di tutti, stasera hanno dato una buona risposta, da Rugani a Perin ad Arthur, siamo riusciti a sbloccare la partita ma poidiverse volte il secondo gol – ha aggiunto il tecnico bianconero proiettandosi su campionato – Ho detto ai ragazzi cheperché sabato ci aspetta una partita molto difficile. Venezia è un campo complicato, ...

