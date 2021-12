Terna riconosciuta da Cdp come leader nella lotta al cambiamento climatico (Di mercoledì 8 dicembre 2021) (di Guido Billaud) leader nella lotta al cambiamento climatico. Il riconoscimento per Terna, l’azienda italiana impegnata nella trasformazione del mercato elettrico, è arrivato da Cdp, l’organizzazione globale no-profit specializzata nella rendicontazione ambientale e nella valutazione delle performance e delle strategie sul clima adottate dalle società. Il gruppo guidato da Stefano Donnarumma ha ottenuto la valutazione A- (in una scala che va da D- ad A), la categoria assegnata alle società che hanno messo in campo le best practice. Un posizionamento di eccellenza calcolando che la media del settore è B, la media europea B e la media globale B-. Tra i punti di forza della società regista della transizione energetica in Italia ci ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) (di Guido Billaud)al. Il riconoscimento per, l’azienda italiana impegnatatrasformazione del mercato elettrico, è arrivato da Cdp, l’organizzazione globale no-profit specializzatarendicontazione ambientale evalutazione delle performance e delle strategie sul clima adottate dalle società. Il gruppo guidato da Stefano Donnarumma ha ottenuto la valutazione A- (in una scala che va da D- ad A), la categoria assegnata alle società che hanno messo in campo le best practice. Un posizionamento di eccellenza calcolando che la media del settore è B, la media europea B e la media globale B-. Tra i punti di forza della società regista della transizione energetica in Italia ci ...

Advertising

ferpress : #Terna: riconosciuta da CDP (ex Carbon Disclosure Project) come modello di eccellenza in business sostenibili - - jacopogiliberto : 2 - terna è stata riconosciuta leader nella lotta al cambiamento climatico. il gruppo guidato da stefano donnarumma… - TernaSpA : #Terna tra i leader nella lotta al #climatechange: riconosciuta da @CDP (ex Carbon Disclosure Project) come modello… - MKT_INS : @TernaSpA ha ottenuto lo score A- corrispondente alla fascia di valutazione “Leadership” per la gestione aziendale… -