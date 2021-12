Prevista neve in città, strade già salate: consigli e obblighi per i cittadini (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Bergamo. Nella giornata di mercoledì 8 dicembre è Prevista neve in città, più intensa nelle ore della sera. Come previsto, il Comune di Bergamo e Aprica hanno attivato il Piano neve, per limitare i potenziali disagi derivanti dalle precipitazioni nevose. Le strade sono state salate nelle prime ore del mattino e gli automezzi spalaneve sono pronti nel caso in cui la neve attaccasse sul terreno. In particolare, il Piano di Aprica prevede quattro diversi stadi di intervento: · Salatura preventiva attraverso l’impiego di 21 automezzi spargisale sulle direttrici e 10 automezzi con vasca per spargimento sale per i marciapiedi e passaggi pedonali in corrispondenza dei luoghi pubblici, pensiline ATB e davanti alle ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Bergamo. Nella giornata di mercoledì 8 dicembre èin, più intensa nelle ore della sera. Come previsto, il Comune di Bergamo e Aprica hanno attivato il Piano, per limitare i potenziali disagi derivanti dalle precipitazioni nevose. Lesono statenelle prime ore del mattino e gli automezzi spalasono pronti nel caso in cui laattaccasse sul terreno. In particolare, il Piano di Aprica prevede quattro diversi stadi di intervento: · Salatura preventiva attraverso l’impiego di 21 automezzi spargisale sulle direttrici e 10 automezzi con vasca per spargimento sale per i marciapiedi e passaggi pedonali in corrispondenza dei luoghi pubblici, pensiline ATB e davanti alle ...

