Nuove accuse all'operato di Ferrero: c'è la notizia! (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nuove accuse all'operato di Ferrero – Passano le ore ed emergono Nuove indiscrezioni riguardo all'operato del patron della Sampdoria Massimo Ferrero. I magistrati di Paola, in Calabria, hanno utilizzato termini come " Spregiudicatezza, pervicacia e scaltrezza " per definirne l'operato. Come riportato da Il Secolo XIX, Massimo Ferrero sarebbe stato accusato di aver creato numerose aziende, definite " scatole cinesi ", che avrebbero poi portato al trasferimento di debiti, distrazione di beni e a maldestro e azzardato tentativo di acquistare decine di sale cinematografiche. Ferrero Sampdoria accuseFra tutte le aziende di sua proprietà, la società Sampdoria sarebbe l'unico asset definibile " sano ", ma l'ormai ex ...

