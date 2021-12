Milan, senza Coppe un vantaggio Scudetto? L’Inter di Conte il precedente, ma il Napoli… (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un vantaggio dettato dai pochi impegni, o una pressione eccessiva sul campionato dopo il fallimento europeo? Il Milan di Stefano Pioli prova a guardare il bicchiere mezzo pieno, all’indomani della delusione di Champions League con un quarto posto arrivato proprio quando le cose sembravano essersi sistemate, nonostante uno ‘zero’ nel girone dopo tre giornate. Un percorso europeo caratterizzato da episodi, a partire dal confronto di San Siro contro l’Atletico Madrid, vero crocevia di una stagione europea che si chiude con quattro punti e senza l’Europa League. La squadra rossonera saluta l’Europa e si concentrerà esclusivamente su Serie A e Coppa Italia. Lo farà da capolista, con 38 punti, una lunghezza in più delL’Inter che approda agli ottavi di finale da seconda classificata. Proprio i nerazzurri nella scorsa ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Undettato dai pochi impegni, o una pressione eccessiva sul campionato dopo il fallimento europeo? Ildi Stefano Pioli prova a guardare il bicchiere mezzo pieno, all’indomani della delusione di Champions League con un quarto posto arrivato proprio quando le cose sembravano essersi sistemate, nonostante uno ‘zero’ nel girone dopo tre giornate. Un percorso europeo caratterizzato da episodi, a partire dal confronto di San Siro contro l’Atletico Madrid, vero crocevia di una stagione europea che si chiude con quattro punti el’Europa League. La squadra rossonera saluta l’Europa e si concentrerà esclusivamente su Serie A e Coppa Italia. Lo farà da capolista, con 38 punti, una lunghezza in più delche approda agli ottavi di finale da seconda classificata. Proprio i nerazzurri nella scorsa ...

Advertising

Frances13758250 : RT @GmaHappymilan: Dico quello che penso senza problemi. Il Milan ha giocato male, alcuni giocatori sono irriconoscibili, stanno facendo co… - Frances13758250 : RT @FraNasato: Tonali a Sky Sport: “Partita difficile, anche senza le prime linee il Liverpool ci ha creato problemi tutta la partita, dobb… - havea_we : Milan dal sorteggio di lunedì il prossimo avversario europeo. L'Inter torna dal Bernabeu senza piano B e fallimento… - AndreaZeoli : RT @dan_maze: per dire l’importanza di rafa leao aka la perla nera in questa squadra, il milan è la squadra che dribbla di più in serie A (… - VMNT_tso : RT @andreavianel: Il Milan senza punte tranne Ibra ci prova ma il Liverpool è più forte con titolari o riserve. Ma che superi il turno la p… -