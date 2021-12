Coppa del mondo sulla neve: la Val di Sole si sta scaldando (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Coppa del mondo di ciclocross sta per tornare in Italia, dopo cinque anni di assenza. Ai 1.261 metri di Vermiglio, in Val di Sole, sabato 11 (con le prove) e domenica 12 (con le gare Elite uomini e ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ladeldi ciclocross sta per tornare in Italia, dopo cinque anni di assenza. Ai 1.261 metri di Vermiglio, in Val di, sabato 11 (con le prove) e domenica 12 (con le gare Elite uomini e ...

Advertising

OptaPaolo : 1000 - Toni Kroos ha segnato il 1000° gol del Real Madrid in Coppa dei Campioni/Champions League; la squadra spagno… - Eurosport_IT : F-E-N-O-M-E-N-A-L-E SOFIA GOGGIA ???????? La regina delle discese conquista la sesta vittoria consecutiva in Coppa del… - Eurosport_IT : STREPITOSA SOFIA GOGGIA, BIS A LAKE LOUISE! ?????? L'azzurra vola ancora sulla neve canadese, bissato il successo di… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Coppa del mondo sulla neve: la #Val di Sole si sta scaldando. #Ciclocross - MondoNapoli : Storia del Napoli in Coppa Uefa/Europa League - -