Champions League 2021 2022 | Inter agli ottavi come seconda | le possibili avversarie

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’voladi finale di, a dieci anni di distanza dall’ultima volta. La vittoria contro lo Shakhtar Donetsk in casa e la successiva sconfitta dello Sheriff permettono ai nerazzurri di staccare con una giornata di anticipo il pass per la fase ad eliminazione diretta, ma nell’ultima giornata la sconfitta con il Real Madrid al Bernabeu vale il secondo posto, e dunque un sorteggio che si prospetta più complicato. LeBAYERN MONACOLIVERPOOLAJAXMANCHESTER UNITEDMANCHESTER CITY IN AGGIORNAMENTO SportFace.

E' il 6° per il tedesco in 15 gare dicoi Blues. Bisogna attendere il quarto d'ora per vedere lo Zenit uscire dal guscio, con un paio d'angoli che non portano a nulla. Al 26' la grande ...SAN PIETROBURGO (RUSSIA) - Grazie ad una rete in pieno recupero di Erokhin, lo Zenit ferma il Chelsea e regala alla Juventus il primo posto nel gruppo H . I russi, già certi del terzo posto finale, ...L’ultima volta che la Juventus ha dovuto guardare su un altro campo per celebrare il primo posto del girone di Champions League è stato nel 2018, quando la sconfitta contro lo Young Boys fu resa vana ...TORINO – Ha vinto il girone H di Champions, la Juventus, superando il Malmoe a Torino ... 5 punti per lo Zenit che va in Europa League, ultimo il Malmoe con un punto. E’ una Juventus attenta quella ...