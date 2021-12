«C'è un sacco di sesso al cinema e in tv e a volte non è necessario. E quando serve una "faccia da orgasmo" di solito si fa affidamento sulle donne» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ruth Wilson: «C’è un sacco di sesso al cinema e in tv e a volte non è necessario. E quando serve una “faccia da orgasmo” di solito si fa affidamento sulle donne. Una buona scena di sesso è davvero difficile da organizzare e ormai le abbiamo viste tutte, così tante volte, nel bene e nel male. Quindi sento che ci deve essere una giustificazione perché in una storia ci sia una scena di sesso, proprio come qualunque altra scena dovrebbe essere lì per una ragione, non solo per titillare. Questa è la mia posizione come donna, ma anche come attrice». Ruth Wilson e Dominic West in The Affair, Season 2, ep. 201, airs Oct. 4, ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ruth Wilson: «C’è undiale in tv e anon è. Euna “da” disi fa. Una buona scena diè davvero difficile da organizzare e ormai le abbiamo viste tutte, così tante, nel bene e nel male. Quindi sento che ci deve essere una giustificazione perché in una storia ci sia una scena di, proprio come qualunque altra scena dovrebbe essere lì per una ragione, non solo per titillare. Questa è la mia posizione come donna, ma anche come attrice». Ruth Wilson e Dominic West in The Affair, Season 2, ep. 201, airs Oct. 4, ...

