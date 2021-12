Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gianni Sperti Bacchettato Da Maria De Filippi! (Di martedì 7 dicembre 2021) Gemma rimane molto colpita da Leonardo e decide di andare in esterna con lui, anche se a distanza. Intanto tra Biagio e Tina si accende un nuovo scontro… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, è stata protagonista anche Gemma la quale è apparsa entusiasta per il suo rapporto con Leonardo. Con l’aiuto di Maria De Filippi, quindi, è stata organizzata un’esterna a distanza, dato che la Galgani non può ancora avere contatti con gli altri a causa del Covid. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma affascinata da Leonardo! La Puntata si apre proprio con Leonardo che si siede al centro dello studio. Gemma, invece, è ancora in collegamento da casa perché ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 7 dicembre 2021) Gemma rimane molto colpita da Leonardo e decide di andare in esterna con lui, anche se a distanza. Intanto tra Biagio e Tina si accende un nuovo scontro… Nellaquotidiana di, è stata protagonista anche Gemma la quale è apparsa entusiasta per il suo rapporto con Leonardo. Con l’aiuto diDe Filippi, quindi, è stata organizzata un’esterna a distanza, dato che la Galgani non può ancora avere contatti con gli altri a causa del Covid. Ecco che cosa è successo nelladidi: Gemma affascinata da Leonardo! Lasi apre proprio con Leonardo che si siede al centro dello studio. Gemma, invece, è ancora in collegamento da casa perché ...

