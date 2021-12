The Game Awards 2021: un ex-BioWare presenterà il suo nuovo gioco (Di martedì 7 dicembre 2021) Mentre BioWare sembra non avere nulla in programma per i The Game Awards 2021, un ex membro dello studio dovrebbe presentare il suo nuovo gioco Nella data riservata alla celebrazione della Giornata di Dragon Age, BioWare aveva scritto in un post sul sito di Electronic Arts di star lavorando sodo nella creazione del prossimo capitolo, dicendo di poter rivelare di più nel corso del prossimo anno e quindi facendo capire che non ci sarebbe stato alcun trailer nel corso dei The Game Awards 2021. Inoltre, anche per Mass Effect sembra che l’attesa sarà ancora lunga. Intanto, si scopre che un ex membro di BioWare, il precedente General Manager dello studio Aaryn Flynn, avrebbe in programma di rivelare il ... Leggi su tuttotek (Di martedì 7 dicembre 2021) Mentresembra non avere nulla in programma per i The, un ex membro dello studio dovrebbe presentare il suoNella data riservata alla celebrazione della Giornata di Dragon Age,aveva scritto in un post sul sito di Electronic Arts di star lavorando sodo nella creazione del prossimo capitolo, dicendo di poter rivelare di più nel corso del prossimo anno e quindi facendo capire che non ci sarebbe stato alcun trailer nel corso dei The. Inoltre, anche per Mass Effect sembra che l’attesa sarà ancora lunga. Intanto, si scopre che un ex membro di, il precedente General Manager dello studio Aaryn Flynn, avrebbe in programma di rivelare il ...

Advertising

acmilan : 38 points in 16 games, when was the last time we managed a better start to the season? Find out in today's stats ??… - acmilan : Can you remember the last Brazilian to score two away goals for us? Find out in our match stats ??… - IFTVMarco : 51’ Sassuolo 0-1 Napoli 60’ Sassuolo 0-2 Napoli 72’ Sassuolo 1-2 Napoli 89’ Sassuolo 2-2 Napoli ? 93’ Sassuolo scor… - Console_Tribe : The Game Awards 2021, ecco l’Hype Trailer dell’evento che premia i migliori videogiochi dell’anno -… - olariu21 : RT @INVESTMENTSHULK: HAHAHAAHAHAAAAAHAHAAAAHABAAAAAA… THE FUCKING SPACE CARD GAME JUST FIRED A SHOT ACROSS THE BOW OF ALL THE MULTITRILL… -