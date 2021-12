Meteo martedì: calo delle temperature, con forti gelate notturne. Ecco dove (Di martedì 7 dicembre 2021) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. In questa prima decade di dicembre caratterizzata da reiterati impulsi di aria artica, le temperature sono spesso risultate sotto le medie del periodo, in particolare al Nord e soprattutto nei valori minimi della notte che hanno fatto registrare le prime forti gelate. Non ha fatto eccezione questa giornata di lunedì che ha visto valori all’alba molto bassi e non solo sulla Valpadana. Toccati i -5°C sulla pianura piemontese, -3°C su quella lombarda ed emiliana, 0°C su quella veneta e friulana. Molto freddo anche nelle valli del centro con minime fino a -2°C nel Chianti e nelle valli umbre. La situazione sarà ancora poco evolutiva per la giornata di martedì mentre per l’Immacolata avremo un drastico calo delle ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 dicembre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE. In questa prima decade di dicembre caratterizzata da reiterati impulsi di aria artica, lesono spesso risultate sotto le medie del periodo, in particolare al Nord e soprattutto nei valori minimi della notte che hanno fatto registrare le prime. Non ha fatto eccezione questa giornata di lunedì che ha visto valori all’alba molto bassi e non solo sulla Valpadana. Toccati i -5°C sulla pianura piemontese, -3°C su quella lombarda ed emiliana, 0°C su quella veneta e friulana. Molto freddo anche nelle valli del centro con minime fino a -2°C nel Chianti e nelle valli umbre. La situazione sarà ancora poco evolutiva per la giornata dimentre per l’Immacolata avremo un drastico...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo martedì Neve e ghiaccio nel bresciano per l'Immacolata previsioni E' in arrivo la neve anche sul bresciano per la festa dell'Immacolata. Il maltempo non colpirà l'Italia solo l'8 dicembre, ma tutta la settimana. A Brescia, dopo un martedì soleggiato, con qualche velatura in serata, e temperature comprese tra 8e 2°C, arriva la neve, nel pomeriggio di mercoledì 8 dicembre. Al mattino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e ...

Le previsioni meteo per martedì 7 dicembre