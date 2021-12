La corsa di Draghi che avvicina le elezioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : corsa Draghi

A circa 45 giorni dalla convocazione del Parlamento in seduta comune per eleggere il successore di Mattarella, il sistema già inizia a registrare più di un corto circuito. Chesia inper il Colle e che sul tema il premie non dica una parola chiara neanche nelle sue rare interlocuzioni con i leader della maggioranza che sostengono il governo, infatti, è ...Tra questi, resta sempre calda la pista che conduce all'attuale presidente del Consiglio Marioil quale, in caso di trasferimento al Quirinale, si vedrebbe "costretto" a mollare la guida di ...Tutto quello che c’è da sapere sulla corsa al Quirinale, fra suggestioni della stampa, ambizioni, calcoli, tattiche e assenza di manovre dei protagonisti. Monte Cavallo, la rubrica quotidiana sull’ele ...Mancano 45 giorni alle presidenziali e il sistema è già impazzito. Tutti i partiti lavorano al «piano B» in caso di voto: Conte che cerca un seggio, i centristi che si smarcano e il centrodestra sempr ...