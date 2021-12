Geppi Cucciari è sposata? Cosa sappiamo del suo ex marito Luca Bonaccorsi

(Di martedì 7 dicembre 2021)è impegnata sentimentalmente?sull’ex, vero nome Maria Giuseppina, è una nota cabarettista, conduttrice televisiva e radiofonica, divenuta nota in passato soprattutto grazie a Zelig. Grande appassionata di basket in passato ha giocato anche in serie A2 con la maglia della Virtus Cagliari. Tanti i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera, masi sa della sua vita sentimentale? La nota conduttrice e comica è stata legata sentimentalmente al giornalista. I due convolarono a nozze nel 2012 ma il loro matrimonio non durò a lungo, si separarono infatti nel 2016. La ...

Advertising

liadimaro : Jessica è identica a Geppi Cucciari #UominieDonne - Antonuzzo2 : @Lincy10415 Geppi cucciari la chiamo Pucci ! - GioFuccic : Comunque lei palese Geppi Cucciari #UominieDonne - MelonMusk15 : Effettivamente Gess dovrebbe ringraziare Geppi Cucciari #90giorniperinnamorarsi - pantana21 : @Daniela60305637 Geppi Cucciari è molto brava, la trasmissione è carina, la fiction è un posto al sole ,un must! -

Ultime Notizie dalla rete : Geppi Cucciari

Corriere della Sera

Caterina Murino,e Luigi Datome, tre personalità particolarmente legate alla Sardegna e molto sensibili alla tematica ambientale, hanno aderito all'iniziativa prestandosi per la ...... virologo dell'Università di Milano e direttore Anpas, ospite a ' Un giorno da pecora ', programma radiofonico in onda su Rai Radio 1 che vede la conduzionee Giorgio Lauro, con la ...La campagna pubblicitaria istituzionale "Portala nel Cuore", ideata dal''Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (Adm), in collaborazione con la Regione Sardegna, per sensibilizzare l'opinione pubblic ...Presentata questo pomeriggio, sabato, la stagione del teatro Manzoni di Merate Da Giacomo Poretti a Bertolino, passando per Geppi Cucciari, Corrado Tedeschi e Enzo Iachetti. Una serata sarà dedicata a ...