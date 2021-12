Covid, Fiumicino “intasa” l’ospedale Grassi (Di martedì 7 dicembre 2021) Ostia – Ambulanze in fila, anche più di un’ora, con a bordo pazienti malati di Covid-19. E’ la scena che ancora oggi, a quasi due anni dall’inizio della pandemia da coronavirus, si continua a verificare all‘ospedale G.B. Grassi di Ostia, dove i posti letto per i malati in gravi condizioni da Sars-Cov-2 iniziano a scarseggiare. Al momento, nell’ingresso predisposto ad hoc per le ambulanze che trasportano i positivi nell’ospedale del litorale romano sono due, in fila da più di un’ora. E questo perché il protocollo stabilisce che al paziente venga fatto un tampone rapido che, in base al risultato, deve essere poi confermato dal tampone molecolare. Ciò fa si che i tempi di attesa per chi si trova all’esterno nelle ambulanze, si allunghino a dismisura. A questo va poi sommato il basso numero di posti letto (appena dieci) e l’alto numero di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 dicembre 2021) Ostia – Ambulanze in fila, anche più di un’ora, con a bordo pazienti malati di-19. E’ la scena che ancora oggi, a quasi due anni dall’inizio della pandemia da coronavirus, si continua a verificare all‘ospedale G.B.di Ostia, dove i posti letto per i malati in gravi condizioni da Sars-Cov-2 iniziano a scarseggiare. Al momento, nell’ingresso predisposto ad hoc per le ambulanze che trasportano i positivi neldel litorale romano sono due, in fila da più di un’ora. E questo perché il protocollo stabilisce che al paziente venga fatto un tampone rapido che, in base al risultato, deve essere poi confermato dal tampone molecolare. Ciò fa si che i tempi di attesa per chi si trova all’esterno nelle ambulanze, si allunghino a dismisura. A questo va poi sommato il basso numero di posti letto (appena dieci) e l’alto numero di ...

