Catania | Russotto | “Palermo? Daremo tutto per vincere Riscatteremo ultimo derby”

ILOVEPACALCIO : Catania, Russotto: «Daremo tutto per vincere il derby contro il Palermo» - Ilovepalermocalcio -

Di DonatoStancampiano, Calapai, Claiton (85' Albertini), Monteagudo, Ropolo (60' Pinto),, Rosaia (60' Maldonado), Greco, Russini (85' Biondi), Moro, Sipos (60' Piccolo). All. ...... dunque, bisognerà comportarsi esattamente in maniera contraria: il Latina dovrà essere il? ..., che aveva disputato una buona mezzora (non di più) contro il Potenza, impiegato da ...Le parole del centrocampista del Catania, Andrea Russotto, in vista del derby di domenica contro il Palermo di Filippi ...Catania inizia in maniera contrastante la settimana del Derby con il Palermo: dalle iniziative poco chiare ai silenzi societari.