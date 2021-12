Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 6 dicembre 2021 (Di martedì 7 dicembre 2021) Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 6 dicembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Blanca ha totalizzato in media 5377 spettatori, 24.08% di share; su Canale5 la puntata Grande Fratello VIP ha avuto 3414 spettatori (share 22.57%). Il film Braven – Coraggioso su Italia1 ha catturato 896 spettatori (4.02%); su Rai2 L’uomo sul treno si è portato a casa 817 spettatori (3.61%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha intrattenuto 1626 spettatori (7.31%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 852 spettatori (4.91%), mentre il telefilm Grey’s Anatomy su La7 ne ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 7 dicembre 2021): idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Blanca ha totalizzato in media 5377 spettatori, 24.08% di share; su Canale5 la puntata Grande Fratello VIP ha avuto 3414 spettatori (share 22.57%). Il film Braven – Coraggioso su Italia1 ha catturato 896 spettatori (4.02%); su Rai2 L’uomo sul treno si è portato a casa 817 spettatori (3.61%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha intrattenuto 1626 spettatori (7.31%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 852 spettatori (4.91%), mentre il telefilm Grey’s Anatomy su La7 ne ...

