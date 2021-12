Subiaco | Raccolta sangue “dell’Immacolata”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 dicembre 2021) A, mercoledì 8 dicembre 2021 (dalle ore 8:00 alle ore 11:00), è in programma unadi. La pregevole iniziativa avrà luogo in piazza S. Andrea – sala Braschi dove, nel rispetto della normativa vigente in materia di contrasto e contenimento del Coronavirus, sarà in opera il personale del Servizio Trasfusionale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per svolgere l’attività. Donare: un gesto di umanità e di puro amore. su Il Corriere della Città.