Smart working | si chiude trattativa | domani le regole per privati

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Si potrebberelagoverno-sindacati per la messa a punto di un protocollo nazionale per la disciplina dello. E’ il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a quanto si apprende, infatti, ad aver convocato per le 14.30 Cgil, Cisl e Uil. Attesa dunque la firma delle parti cheranno così, anche per il settore privato, questa nuova modalità di lavoro impostasi con l’emergenza Covid. Il protocollo fissa il quadro di riferimento, le linee di indirizzo, tra le parti sociali ma anche per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale stabilendo diritti e doveri dei lavoratori. Si parte con l’adesione al lavoro agile su base volontaria, subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale ma fermo restando il diritto di recesso. ...

Le aziende di tutti i settori hanno dovuto adottare lo smart working per proteggere la salute dei propri dipendenti e per garantire la continuità operativa del business. Dopo quasi due anni dal primo lockdown, il confronto tra governo e parti sociali sul lavoro agile procede spedito e potrebbe portare già domani, nella riunione che si terrà al ministero del Lavoro, alla firma di un protocollo condiviso.