San Nicolò è arrivato al Burlo con i Vigili del Fuoco di Trieste

Leggi su udine20

(Di martedì 7 dicembre 2021) Una delegazione deideldel Comando Provinciale dicomposta da una dozzina di persone, anche quest’anno, nel pieno rispetto delle norme anti-contagio, ha rinnovato la tradizionale visita ai piccoli pazienti ricoverati al. Arrivati all’ospedale materno-infantile triestino con un’autoscala e alcuni mezzi del SAF (nucleo speleo-alpino-fluviale), idelhanno aiutato un loro collega travestito da San, a passare davanti alle finestre del reparto di oncoematologia e a depositare alcuni doni per i piccoli pazienti sulla vicina terrazza. Successivamente il vigile-Sancon un collega è entrato in ospedale e ha attraversato i corridoi della clinica pediatrica e della chirurgia per salutare a distanza i bambini ...