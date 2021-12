Lewandowski a cuore aperto: “Pallone d’Oro? Ho provato tristezza!” (Di martedì 7 dicembre 2021) Lewandowski ha raccontato in anteprima il suo stato d’animo a proposito della cerimonia del Pallone d’Oro 2021. E non è certamente dei migliori, assolutamente! Il centravanti polacco si sarebbe meritato di vincere l’ambito trofeo, specialmente in queste ultime due annate. Eppure non gli è andata molto bene: l’anno scorso si è deciso di non assegnarlo e quest’anno, beh, lo sappiamo tutti com’è andata a finire. Lewandowski è insoddisfatto: “Ci son andato vicino, ho lottato ma non è bastato” Come anticipato in precedenza, è un Lewandowski amareggiato e insoddisfatto quello che si racconta a Kanale Sportowym. Si è raccontato a cuore aperto sulle sue emozioni e sulle sue sensazioni ad una settimana dalla premiazione del Pallone d’Oro ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 dicembre 2021)ha raccontato in anteprima il suo stato d’animo a proposito della cerimonia del2021. E non è certamente dei migliori, assolutamente! Il centravanti polacco si sarebbe meritato di vincere l’ambito trofeo, specialmente in queste ultime due annate. Eppure non gli è andata molto bene: l’anno scorso si è deciso di non assegnarlo e quest’anno, beh, lo sappiamo tutti com’è andata a finire.è insoddisfatto: “Ci son andato vicino, ho lottato ma non è bastato” Come anticipato in precedenza, è unamareggiato e insoddisfatto quello che si racconta a Kanale Sportowym. Si è raccontato asulle sue emozioni e sulle sue sensazioni ad una settimana dalla premiazione del...

