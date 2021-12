L’assessore comunista | la luna e il sindaco | sembra un film di Rohmer | ma è uno sci-fi a bassissimo costo

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Cause di forza maggiore ci hanno impedito di partecipare al convegno organizzato dall’associazione Volere la, ma abbiamo fatto i compiti da bravi bimbi ascoltando gli interventi audio disponibili sul sito. Sicuramente siamo stati poco attenti ma non abbiamo sentito parlare di fondo alla locazione regionale: è uno strumento per evitare gli sfratti (in teoria) e continua a presentare diversi problemi.I fondi erogati erogati al Comune di Torino si riveleranno sicuramente insufficienti, c’è una apertura nei confronti dei percettori RdC che però vedranno la somma concessa decurtata dal sussidio, quindi si può tranquillamente definire una finta apertura. In più si parlerà, nelle migliori delle ipotesi, di una erogazione per la primavera 2022 ma la stagione degli sfratti è già ripartita da tempo (per le categorie che avevano goduto del blocco) per colpa del Governo ...