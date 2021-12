“Grande Fratello Vip” | Miriana e Biagio sempre più vicini… sotto le coperte

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Da quandoD’Anelli è entrato nella Casa del “Vip”,Trevisan sembra sentirsi più a suo agio e finalmente sta riuscendo a viversi a pieno questa esperienza, come se il nuovo concorrente avesse portato nuova energia positiva nella Casa. E tra i due la vicinanza e la complicità èpiù marcata e sembra essersi creata un’intesa che si rafforza giorno dopo giorno. Quando stanno insieme, molto del loro tempo lo passano a parlare del loro passato e di quali siano i loro progetti per il futuro con una complicità unica, tanto da non passare inosservati agli occhi attenti del. Mentre scherzano amichevolmente e si stuzzicano a vicenda, i due vip sonopiù vicini e uniti e la loro conoscenza lascia pensare ...

Advertising

ladyonorato : Il grande fratello a guida europea affila le armi. Siamo sotto stringente controllo, le nostre opinioni e discussio… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli: “Biagio è normale o è gay?” - martasullenubi : Raimondo: “Mattia e Christian voi siete stati i più nominati” Mi sento male sembra che siamo al Grande Fratello… - sashaa9871 : @paolamontef @trashsutrash1 Tesoro tutti fandom utilizzano mail fake, benvenuto al grande fratello ?? - zazoomblog : Grande Fratello Vip Alex Belli e Soleil Sorge insieme sotto le coperte. Ma lui frena: “Non possiamo continuare” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

È più difficile chiedere perdono a unche a Dio perché noi sappiamo che lì Dio ci dice, ... Io penso a unpopulismo del secolo scorso, il nazismo, che è stato un populismo che difendendo ..."È ILCHE NON HO MAI AVUTO" ( di Giampaolo Marchini ) PAOLO ROSSI, LA COMMOZIONE DI ANTOGNONI: "LUI, IL PIÙDI TUTTI NOI" ( di Riccardo Galli ) PAOLO ROSSI, IN VERSILIA FIN DA BAMBINO.Alex Belli e Soleil sempre più in intimità, cosa è successo durante la notte tra i due gieffini? La conversazione è imbarazzante ...Maurizio Battista, comico tv, famoso per i suoi sketch sul mondo femminile, ha attraverso un periodo poco semplice, a causa di una malattia: ecco da cosa è stato colpito. Di origine ciociara, Maurizio ...