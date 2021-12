Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni 6 dicembre: chi sono gli ospiti, concorrenti in nomination, eliminati e ultime news su Soleil e Alex (Di lunedì 6 dicembre 2021) Torna l’appuntamento del lunedì sera con il Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 che da mesi ormai (circa 3) sta appassionando milioni di telespettatori. Tra amori che nascono, legami sempre più forti, amicizie speciali, chimiche artistiche ed equilibri che vacillano con la casa spaccata in due, stasera cosa succederà? Chi dei concorrenti al televoto verrà eliminato? E chi entrerà come ospite per fare una sorpresa ai ‘vipponi’? Leggi anche: GF Vip 6 prolungato, chi resta fino a marzo 2022 e quali concorrenti potrebbero abbandonare la casa per Natale Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni puntata 6 dicembre: chi sono i concorrenti in nomination, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Torna l’appuntamento del lunedì sera con ilVip, il reality di Canale 5 che da mesi ormai (circa 3) sta appassionando milioni di telespettatori. Tra amori che nascono, legami sempre più forti, amicizie speciali, chimiche artistiche ed equilibri che vacillano con la casa spaccata in due, stasera cosa succederà? Chi deial televoto verrà eliminato? E chi entrerà come ospite per fare una sorpresa ai ‘vipponi’? Leggi anche: GF Vip 6 prolungato, chi resta fino a marzo 2022 e qualipotrebbero abbandonare la casa per NataleVippuntata 6: chiin, ...

