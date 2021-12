Covid: in Campania aumenta ancora tasso contagio, 10 morti (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoaumentano ancora in Campania il tasso di contagio e i ricoveri in degenza per il Covid. Dai dati del bollettino quotidiano dell’Unità di crisi regionale emerge che sono 782 i positivi su un totale di 16.421 test (numero inferiore al solito come accade nel fine settimana) per un tasso del 4,76% (rispetto 4,23% precedente). I morti sono dieci: 6 nelle ultime 48 ore e 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri. i ricoverati in intensiva sono 21 (meno 1) mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 341 (più 11). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutonoinildie i ricoveri in degenza per il. Dai dati del bollettino quotidiano dell’Unità di crisi regionale emerge che sono 782 i positivi su un totale di 16.421 test (numero inferiore al solito come accade nel fine settimana) per undel 4,76% (rispetto 4,23% precedente). Isono dieci: 6 nelle ultime 48 ore e 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri. i ricoverati in intensiva sono 21 (meno 1) mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 341 (più 11). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

