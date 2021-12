Allenamento Juventus: le novità in vista del Malmoe (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Juventus si è ritrovata alla Continassa per l’Allenamento. I bianconeri hanno iniziato a preparare la partita di Champions con il Malmoe Dopo il successo sul Genoa, la Juventus torna ad allenarsi per preparare la sfida di Champions League contro il Malmoe. Il report dell’Allenamento di oggi. IL COMUNICATO – «La Juventus è subito tornata al lavoro dopo la vittoria di ieri sera in Serie A sul Genoa: tra due giorni la squadra tornerà sul campo all’Allianz Stadium, ma questa volta per l’ultimo incontro della fase a gironi di UEFA Champions League contro il Malmoe. La squadra è quindi tornata ad allenarsi oggi, con una seduta di recupero per chi ha giocato ieri, e una seduta in campo invece per il resto del gruppo. Domani, in tarda mattinata, la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lasi è ritrovata alla Continassa per l’. I bianconeri hanno iniziato a preparare la partita di Champions con ilDopo il successo sul Genoa, latorna ad allenarsi per preparare la sfida di Champions League contro il. Il report dell’di oggi. IL COMUNICATO – «Laè subito tornata al lavoro dopo la vittoria di ieri sera in Serie A sul Genoa: tra due giorni la squadra tornerà sul campo all’Allianz Stadium, ma questa volta per l’ultimo incontro della fase a gironi di UEFA Champions League contro il. La squadra è quindi tornata ad allenarsi oggi, con una seduta di recupero per chi ha giocato ieri, e una seduta in campo invece per il resto del gruppo. Domani, in tarda mattinata, la ...

